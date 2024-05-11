زيدان: هذا هو القرار النهائي في أزمة الأهلي وإنبي بدوري 2003

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، القرار النهائي بشأن أزمة مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأخيرة من دوري 2003، بعد مطالبة الفريق البترولي بالحصول على نقاط مباراة المصري، إحدى مباريات المسابقة، بسبب ادعاءات بتزوير عقود أحد لاعبي الفريق البورسعيدي، ومن ثم التتويج بلقب الدوري على حساب المارد الأحمر.



وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه ملعب الشمس، والمذاع على قناة الشمس، ما علمته أن اتحاد الكرة أبلغ الأندية الثلاثة (الأهلي وإنبي والمصري)، بصحة موقف عقد إبراهيم سعيد، لاعب الفريق البورسعيدي، ما يعني تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري.



أضاف، اتحاد الكرة فتح تحقيقًا في القضية منذ نهاية المسابقة، وهيعلن خلال اليومين المقبلين بشكل رسمي عن تتويج الأهلي باللقب.

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي احتفالات من كلا الفريقين عقب نهاية المباراة التي جمعتهما، بعد تمكن الفريق البترولي من الفوز والتساوي في عدد النقاط، وتقديمه شكوى رسمية للحصول على نقاط مباراة المصري، لكن المارد الأحمر حسم اللقب بفارق الأهداف.