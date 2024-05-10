موعد انتقال مبابي لريال مدريد بعد رحيله عن باريس

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، رحيله رسميًا عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة الماضية، بعد السنوات العديدة التي قضاها داخل صفوف النادي العاصمي.



وكان باريس سان جيرمان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة من بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين ذهابًا وإيابًا.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مبابي وقع على عقود انتقاله لريال مدريد الإسباني منذ مارس الماضي، حيث أصر اللاعب على الانتقال للنادي الإسباني دون وجود صراع إنجليزي.

وأوضحت أن ريال مدريد سيعلن بشكل رسمي عن انضمام مبابي للفريق عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، والمقرر له الأول من يونيو المقبل.

في سياق متصل قامت إدارة باريس سان جيرمان بتحديد موعدًا لتكريم مبابي، بعدما قرر الرحيل بشكل نهائي عن النادي العاصمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان حدد الأحد المقبل موعدًا لتكريم مبابي في ملعب حديقة الأمراء، وسط حشد جماهيري كبير

الجدير بالذكر أن مبابي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، خلال مقابلة تلفزيونية في الساعات القليلة الماضية.