شهدت منطقة كوبري سندوب بمحافظة الدقهلية، سقوط لوحة إعلانات على شاب يقود موتوسيكل.

القصة الكاملة للإصابة شاب سقطت عليه لوحة إعلانات بالمنصورة

وتسببت لوحة الإعلانات في إصابة الشاب بنزيف وكسر فى الأنف بعد سقوطها عليه من أعلى كوبري سندوب بمحيط جامعة السلاب بالمنصورة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من نقطة تأمين المستشفى العام التخصصى بوصول شخص مصاب بكسر في الأنف ادعاء سقوط جسم صلب عليه.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص تبين سقوط لوحة إعلانية من أعلى كوبرى منية سندوب اتجاه أكاديمية السلاب بالمنصورة، أثناء قيادته موتوسيكل ويدعي محمد بدران طريف يوسف (20 سنة)، ومقيم بمنية سندوب، كما تبين إصابته بكسر ونزيف بالأنف.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

12 مايو .. طعن زوج الإعلامية أميرة شنب على حكم حبسه

وعلي صعيد أخر ، كما حددت محكمة النقض جلسة 12 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الطعن على قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة، بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب 6 أشهر، في قضية عقر كلبه مدير البنك محمد الماوي والتسبب في وفاته.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قررت قبول استئناف زوج المذيعة أميرة شنب والحبس لمدة 6 أشهر بدلا من 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

كما قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم الحبس، بتخفيف العقوبة لحبس ٦ شهور بدل ٣ سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بمعاقبة زوج المتهم الأول “زوج المذيعة أميرة أبو شنب” لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومعاقبة المتهمة الثانية “ربة منزلها” بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ١٧ فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

سجن زوج الإعلامية أميرة شنب

وأمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة أبو شنب، المسئول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.