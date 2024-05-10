خبير سياحي: الدولة تبنت رؤية لتعزيز ريادتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية

أكد محمد رحمي، الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحية، أن الدولة المصرية تبنت رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، حيث سخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي.

وفيما يتعلق بدعم المنشآت الفندقية، قال رحمي في تصريح خاص لـ"الوفد"، إنه تم تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بجميع فئاتها، وإعادة تقييمها وفقا للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية (HC)، كما تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية متخصصة لإعداد استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر .

وأثنى رحمي على جهود الدولة في دعم قطاع السياحة خاصة في فترة الأزمات، وظهر ذلك في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية وتوجيه كافة سبل الدعم والراحة للسائحين الأوكران، الذين تعذر عودتهم إلى بلادهم، وهو الأمر الذي زاد من الثقة في المقصد السياحي المصري، وكذلك خلال جائحة كورونا فقد وجهت الدولة دعما كبيرا لقطاع السياحة من أجل الحفاظ على الأيدي العاملة في القطاع، أيضا نجحت جهود الدولة في عودة رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف الرحلات منذ عام 2015 ، فضلا عن استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ ، وغيرها من الدول.

وأضاف الخبير أنه تم إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة مثل: مبادرة "شتي في مصر" ، وإنتاج فيلم ترويجي للمبادرة، وشراء مساحات إعلانية لعرضه ، وحملة ترويجية في السوق العربية بعنوان "الصيف في مصر حكاية" في مايو 2021 ، كذلك فازت مصر بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا نوفمبر 2021، وكذلك ارتفع عدد السياح قاصدي مصر فى السنوات الأخيرة ومتوقع وصول مصر إلى ٣٠ مليون سائح بحلول 2028.