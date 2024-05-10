"ميد" العالمية تمنح الكويتي محمد العثمان جائزة أفضل مصرفي في المنطقة

توجت مجلة "ميد" العالمية مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية والرقمية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان، للعام الثالث على التوالي، بجائزة أفضل مصرفي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة إن العثمان ساهم في تنفيذ ستراتيجيات مبتكرة كان لها تأثير كبير على المشهد المصرفي الكويتي والإقليمي.

وتعتبر هذه المرة الثالثة على التوالي التي تتوج فيها مجلة "ميد" العثمان بهذه الجائزة المتخصصة في الخدمات المصرفية الشخصية، وعلى مدى أكثر من 6 سنوات، قاد العثمان فريق عمل مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في أكبر البنوك الكويتية وأحد أكبر بنوك المنطقة.

ووضع العثمان خلال هذه الفترة السياسات والأهداف وآليات التنفيذ، وأحدث الفارق، ليس فقط في حياة عملاء "الوطني" وتجربتهم المصرفية، ولكن أيضاً على صعيد حجم التطور الهائل الذي شهدته الصناعة المصرفية في الكويت والمنطقة خلال تلك الفترة، وقدم البنك في هذه الفترة منتجات مصرفية متميزة، وخدمات رقمية مبتكرة وحلول دفع تضاهي أكثر الحلول تطوراً على مستوى العالم، حتى ارتبط اسم "الوطني"، خلال تلك السنوات، بكونه الأول والوحيد في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة.

وتمنح جائزة أفضل مصرفي على صعيد الخدمات المصرفية الشخصية، للشخصيات المؤثرة في الصناعة المصرفية.