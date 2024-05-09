إنطلاق فعاليات المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب مدارس أبوتشت

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس 9 مايو الجاري، إنطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشروع القومى؛ لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس التي تقام فعالياتها بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة.

جاء ذلك بحضور رفعت عبدالحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت وعبد الرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء، وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وخالد عبدالله رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الرياضية، واحمد يوسف مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية، ومعاذ حسين بكلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي، واحمد عيسي مشرعام النشاط الرياضى ووكيل إدارة ابوتشت للشباب والرياضة، ومحمد كمال مدير مدرسة ابوتشت الإبتدائية، وتريزه لطفي وكيل المدرسة وعدد من موجهي ومعلمي التربية الرياضية ومعلمي المدرسة.

وبدأت فعاليات المشروع وفق البرنامج المعد، بدءاً بقياس وزن الطلاب وأطوالهم، والعدو لمسافة عشرة أمتار، ورمي الكرة في الحائط.

وحث مدير عام الإدارة، الطلبة على بذل المزيد من الجهود لاجتياز اختبارات اللياقة البدنية، موضحاً أن اللياقة البدنية للطلاب تعتبر أحد محاور عمل الدولة المصرية للاهتمام باللياقة البدنية للطلاب داخل المدارس.

وأشار إلى أن هدف المشروع هو رعاية الطلاب من كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية، لذا تضمنت أهداف المشروع رفع معدلات اللياقة البدنية، الكفاءة الصحية والثقافية لطلابنا، والحرص على ممارسة دروس التربية البدنية في المدارس بشكل جدي وممتع ومثير، ونشر الثقافة الرياضية والصحية بما ينعكس إيجاباً على نمو الطلاب وشؤونهم الحياتية.

يُذكر أن فعاليات المشروع الوطني لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب مدارس أبوتشت انطلقت اليوم الخميس 9 مايو وتستمر حتى الأحد 12 مايو 2024 يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الخميس 9 مايو الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أعمال امتحانات االفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 للصف السادس الابتدائي بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة للاطمئنان على سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا شدد مدير عام الإدارة علي ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للتلاميذ والمعلمين داخل اللجان وسرعة الإنتهاء من أعمال تصحيح المواد مشيرا الي توفير المناخ المناسب للتلاميذ أثناء أداء الامتحان واتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة ومحاربة كافة طرق الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وأوضح المدير، أن عدد تلاميذ الصف السادس الابتدائي الذين يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني بلغ 11461 تليمذا وتلميذة أدوا امتحاناتهم اليوم في مادتي العلوم والمهارات المهنية بينما ادي طلاب الصفيين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم واللغة الانجليزية وادي طلاب الصف الثاني الثانوي الامنحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وون ورود اي مشاكل او شكاوي داخل اللجان.