محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بشرق الفيوم بالتعاون مع نقابة المعلمين

نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية،تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

كانت أولي المحاضرات المجانية فى اللغة العربية والتى اداها أسامة حسن كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهى الثانوية , و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين . ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين فى القاعة الفرعونية بنقابة المعلمين .

محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الاعدادية

وفى وقت سابق نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى جميع المواد الدراسية،و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين .

تم تنظيم المحاضرات تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية فى جمعية أبى بكر الصديق للتنمية والخدمات.

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