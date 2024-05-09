ضبط محل جزارة لاستخدامه خبز مدعم بالمنوفية

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع، وتنفيذا لقرار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجنة للمرور الدورى على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

أشار محافظ المنوفية إلى قيام لجنة تفتيشية أمس برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد بالمرور المفاجئ على المخابز والمحلات التجارية والمنشآت التموينية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والإعلان عن الأسعار ، أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة لقيامه بتجميع خبز مدعم غير مخصص للبيع واستخدامه فى غير اختصاصاته وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين، كما تم تحرير 17 محضر ضد أصحاب محلات بقالة وثلاجات لحوم لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة، و7 محاضر غلق إداري لعدد من المخابز والمحلات غير مرخصة، وكذا تحرير 4 محاضر بيئية لعدم الالتزام بالاشتراطات، فضلا عن رفع جميع الإشغالات بميدان الكتعة وحتى تقاطع شارع عمر أفندى ومصادرة جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الحملات التموينية أسفرت اليوم الخميس عن تحرير 153 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين 97 محضر مخالفات مخابز و56 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم تحرير محضرين جنح بركة السبع وشبين الكوم ضد أصحاب محلات بيع مواد غذائية لحيازتهم كمية وقدرها طن ونصف أرز، وكرتونة سمك دون مستندات مجهولة المصدر.

وقد شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة والتصدى بكل حزم لمحاولات التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.