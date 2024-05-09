ختام فعاليات تدريب وتشغيل 325 شاب حديث التخرج بدمنهور

شهد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بمجمع دمنهور الثقافى ختام فاعليات مشروع تحسين فرص تدريب وتشغيل الشباب لدى الغير الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمنحه من الإتحاد الاوروبى، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحيرة ،و السيد نصار - مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة، وعثمان عبد الرسول وكيل وزارة القوى العاملة، وممثل وزارة الأقاف وممثلي الاتحاد الاقليمي، والمجتمع المدني والشباب المتطوع بالمحافظة.

والذى تنفذه جمعية قبس من نور و يهدف إلى تدريب وتشغيل 325 شاب حديث التخرج وعدد من ذوى الهمم فى الفئة العمرية من 18 الي 29 عام من أبناء كوم حمادة على بعض المهن مثل الحياكة - صيانة ماكينات الحياكة - التبريد والتكييف وغيرهم لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة واحداث التمكين الاقتصادى للافراد والأسر ومن ثم المجتمع .

و تم خلال اللقاء عرض فيديوهات قصيرة للمتدربين وعرض قصص النجاح التى يحتذى بها ويمكن عرضها على متدربين جدد لبث روح العمل الحر والعزيمة بالبدء والسير نحو تشجيع المشروعات الصغيرة وفى الختام تم تكريم كل من ساهم في المشروع.

و أكد السكرتير العام المساعد على دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتشجع الشباب علي التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية للحد من إنتشار البطالة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة الغير الشرعية.

كان كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ، قد قام بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بحوش عيسى ،بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجى بحوش عيسى و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الجوله التقى السكرتير العام المساعد بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على ضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل .