خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح".

وقال التقرير: "مع إصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدما باقتحام مدينة رفح الفلسطينية بدأت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تطفو على السطح، ولعل آخر مظاهر هذه الخلافات هي تأكيد الرئيس جو بايدن أن إسرائيل لن تحصل على دعم أمريي إذا دخلت المناطق السكنية بدينة رفح الفلسطينية".

تصريحات بايدن أحدثت ضجة كبيرة

تصريحات بايدن لشبكة سي إن إن أحدثت ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي حيث وصفتها وسائل الإعلام بأنها زلزال قوي للعلاقات بين البلدين خاصة مع تهديده بعدم تسليمه إسرائيل بعض أنواع الأسلحة ولا سيما القنابل والقذائف المدفعية في حال شنت تل أبيب هجوما بريا واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية

تزامنت هذه التصريحات مع اتخاذ واشنطن قرارا بتعليق شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تضم نحو 1800 قنبلة ثقيلة يصل وزن الواحدة منها نحو ألفي رطل، إضافة إلى 1700 قنبلة أخرى تزن 500 رطل وغيرها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.