لقاءات عن قيمة العمل وورش تدريبية للرسم على الفخار بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن احتفالات عيد العمال التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جاء ذلك في إطار برامج وزارة الثقافة التي تنظمها بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم.

خلال ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة "احتفاء بالعامل والعمل"، تحدث فيها الأديب أحمد قرني، عن تاريخ الأول من مايو ونضال العمال من أجل الحصول على حقوقهم في تحديد ساعات عمل محددة وفي حقهم في الرعاية الصحية والمعاش ونسبة من الأرباح.

وأوضح "قرني" أن العمال خاضوا معارك كبيرة مع أصحاب رؤوس الأموال من أجل الحصول على حق تكوين النقابات العمالية للمطالبة بحقوقهم، مشيرا أن كفاح العمال شهد إنشاء نقابات وتجمعات صغيرة حتى أصبح لهم منظمات دولية، وفي مصر كانت الحركة العمالية جنبا إلى جنب مع حركة التحرر الوطني أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وحول دور العمال في بناء المجتمع شهدت مكتبة اللاهون محاضرة ثقافية تحدثت بها نادية عاشور ياسين- معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، عن مكانة العمال عماد الحضارة والتقدم الاقتصادي، موضحة أن العمال يؤدون دورهم في مختلف القطاعات مثل؛ البناء والزراعة والصناعة، ويساهمون بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، كما يلعبون دورا مهما في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.

وفي الشأن أقامت مكتبة مطرطارس يوما ثقافيا متنوعا تضمن محاضرة بعنوان "قيمة العمل"، استهلتها الباحثة شيماء عباس بتوضيح أن العمال قطاع مهم من نسيج المجتمع وعجلة الإنتاج، وأكدت قيمة العمل وأنه ترس في عجلة النهضة، وبناء الحضارات والمجتمعات يقوم على الوعي بقيمته، تلاها ورشة لتنفيذ مجلة حائط إشراف وتدريب شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

ورشة تدريبية للرسم على الفخار ضمن مشروع "دور تتطور" بثقافة الفيوم

وشهد الفرع ورشة تدريبية ضمن مشروع "دور تتطور" في مجال أشغال الخزف والفخار بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، وذلك للرسم على الفخار تنفذ بمكتبة الفيوم العامة، تدريب الفنانة إسراء عبد العليم، وذلك في الفترة من 5 حتى 14 مايو الحالي، وتستمر فعاليات المشروع بمحافظة الفيوم بورش متنوعة حتى 3 يونيو القادم.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد القيامة المجيد، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.