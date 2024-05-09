الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. صدام قوي بين زد و سموحة في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

 يستضيف فريق سموحة نظيره  زد إف سي في السابعة مساءً باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الممتاز .

يستضيف فريق سموحة نظيره زد، في اللقاء الذي يدخل فيه الفريق السكندري وهو متحفز بشكل كبير بعد الفوز الأخير الذي حققه على الزمالك بالجولة الماضية ، وبعد حصول لاعبيه على مكافأة الفوز على الفارس الأبيض التي وعدهم بها المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي .

وطالب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لاعبيه بعدم التفكير في المبارايات الماضية والتركيز في لقاء اليوم من اجل تحقيق الفوز الرابع على التوالي .

ولفت  سامى خلال جلسته الأخيرة مع لاعبيه أنه لديه كل الثقة فيهم وأنهم لديهم المزيد من أجل تقديمه خلال المباريات القادمة ، ويغيب عن صفوف الفريق حسام حسن مهاجم سموحة للإيقاف.

في المقابل يدخل فريق زد اللقاء في غياب مجدي عبدالعاطي المدير الفني ومحمد قطب لاعب الفريق للإيقاف ، ومن المقرر أن يحضر المدرب اللقاء من المدرجات .

وطالب عبدالعاطي من لاعبيه عدم التفريط في تحقيق الفوز والحصول إلى الثلاث نقاط في لقاء اليوم من أجل تحسين موقفهم في جدول ترتيب بطولة الدوري .

ويحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٣١ نقطة جمعها من ٢٠ مباراة حقق الفوز في ٨ وتعادل في ٧ وتلقى الهزيمة في ٥ ، بينما يحتل فريق زد المركز الثالث برصيد ٣٣ نقطة جمعهما من ٢١ مباراة حقق الفوز في ٨ وتعادل في ٩ وتلقى الهزيمة في ٤ .

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