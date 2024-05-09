اليوم.. محاكمة اللاعب حسين الشحات

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس نظر ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي.

وتغيب حسين الشحات لاعب نادى الأهلى عن حضور الجلسة الأولي، وأكد محاميه بأن حضوره ليس الزاميا، وتقدم طلبات دفاع الشحات طلبات للمحكمة من بينها استدعاء شهود على الواقعة وهم كل من: اللاعب طاهر محمد طاهر، واللاعب رامي ربيعة، واللاعب محمد مجدي أفشة، واللاعب علي معلول، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي السابق، واللاعب على معلول، وطاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز لسماع أقوالهم بشأن ما دار في المباراة من وقائع وأحداث، وكذلك استدعاء محمود فتح الله مدير إداري نادي بيراميدز لسماع أقواله حول الواقعة وما دار من حوار بينه وبين اللاعب رامي ربيعه.

كما طلب الدفاع أيضا بضم تقرير مراقب مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز مباراة الدوري العام بتاريخ 23/7/2023 من الاتحاد المصري لكرة القدم لأوراق التحقيق.

وطالب الدفاع باستدعاء شهود الواقعة لمباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز مباراة الدوري العام لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

استدعاء عامر حسين وجمال علام

وطالب دفاع حسين الشحات، باستخراج صورة رسمية من تقرير مراقب مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز من الاتحاد المصري لكرة القدم واستدعاء جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري، واستدعاء عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لسؤالهم عن كيفية إصدار قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حسين علي الشحات علي حسن لاعب النادي الأهلي المتهم مباراتين وإحالة المدعي بالحق المدني محمد الشيبي إلي لجنة الانضباط للتحقيق معه.

كما طالب الدفاع خلال جلسة المحكمة باستخراج صورة رسمية من قرار اتحاد كرة القدم المصري، بشأن إحالة اللاعب محمد عبد اللطيف بوشعيب الشيبي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للجنة الانضباط والأسانيد القانونية التي تم الاستناد عليها بإحالته إلى لجنة الانضباط، طبقًا لقوانين ولوائح قانون الرياضة المصري والدولي والتصريح باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المصري، وأي جزاءات تم توقيعها ضد محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز

كما طالب دفاع الشحات بالتصريح باستخراج صورة رسمية من قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة وإدارة لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، بإيقاف اللاعب حسين علي الشحات علي حسن مباراتين وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه من الاتحاد المصري لكرة القدم، واستدعاء رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لسؤاله عن كيفية إصدار القرار الخاص بإيقاف اللاعب حسين علي الشحات علي حسن لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه عشرون ألف جنية بخصوص الواقعة.

يذكر أن النيابة العامة، أحالت الأربعاء الماضي، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

