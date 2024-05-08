جهود الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر مايو الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، شهدت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان جهود الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر، أوضح فيها الدكتور محمد على قطب دكتوراه في إدارة الأعمال تعريف مفهوم الاقتصاد الأخضر بأنه نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

وأضاف "قطب" أن الاقتصاد الأخضر يعد استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وبإستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها، كما وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل.

"كيف تقضي وقت الفراغ".. محاضرة بمكتبة الفيوم العامة

وعقد قسم المواهب بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "كيف تقضى وقت الفراغ" تحدثت فيها فيرونا عبد الله مشرفة قسم المواهب بالمكتبة- حول كيفية الاستفادة من وقت الفراغ، وإستغلاله فى هوايات مفيدة مثل القراءة أو الرياضة، وضرورة تقنين استخدام الألعاب الالكترونية والهاتف المحمول، فيما شهدت مكتبة الفيوم العامة حوارا مفتوحا حول النظافة الشخصية، أعدته سيدة محمد محمد أخصائي نادى المرأة، ناقشت فيها أهمية النظافة، وكيفية المحافظة على نظافتنا الشخصية سواء للجسم والشعر والملابس.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.