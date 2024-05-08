براءات الاختراع و نماذج المنفعة.. ورشة عمل بجامعة دمنهور

عقدت اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان " مقدمة عن براءات الاختراع و نماذج المنفعة" بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم " بحضور الدكتور السيد سعد القائم بعمل عميد كلية العلوم.

حاضر في الورشة كل من الدكتور عبير أحمد منير و الدكتور علا السيد عبد الوهاب مسؤلي براءات الاختراع بالمعهد .

تهدف ورشة العمل إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بين السادة الباحثين بالجامعة، حيث تم شرح قوانين الملكية الفكرية وحقوق المبتكرين وحقوق الهيئات العلمية وتوضيح أنواع الأفكار التي يمكن أن ينتج عنها براءة الاختراع أو حق منفعة ، بالإضافة إلى توضيح المسارات المختلفة التي يسلكها طلب براءة الاختراع سواء محلياً أو دولياً ، والتعريف أيضاً بالأوراق و النماذج لتسهيل عملية تقديم طلبات براءة الاختراع للباحثين.

وتناولت ورشة العمل تناولت العديد من المحاور ومنها - مقدمة عن براءات الاختراع،- الإختراعات المستبعدة من الحماية بنظام براءات الاختراع،- شروط منح البراءة،- النظم المختلفة لتسجيل براءة الاختراع ،- أنواع طلبات براءة الاختراع،- الأوراق و النماذج المطلوب تقديمها لمكتب براءات الاختراع وكيفية إعدادها.

كانت كلية التربية بجامعة دمنهور ،تحت إشراف الدكتور أمل مهران قائم بعمل عميد الكلية ، و الدكتور بهلول سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،ندوة تثقيفية بعنوان«مصر وحرب غزة الخامسة»، وذلك بهدف رفع الوعي السياسي والثقافي لدى الطلاب وجميع العاملين بالجامعة، ، حاضر فيها الدكتور عبد المنعم سعيد ، الإعلامي الكبير ،عضو مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بحضور الدكتورة هبه مكرم عضو مجلس الشيوخ ، و الدكتورة عليه عبد السلام أستاذ متفرغ لغة انجليزية بكلية التربية ،وجمع كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .

حيث تحدث الدكتور عبد المنعم، عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، قائلا:" أن هناك خبرة مصرية كبيرة تدرك جيدا أننا تجاه نقطة فاصلة فى هذه الأزمة، فقد مضى مايزيد عن ثلاثة أرباع قرن على بداية القضية الفلسطينية التي طالت أكثر من كل القضايا العربية الأخري للتخلص من الاستعمار والاحتلال الأجنبي ، كانت كل القضايا بسيطة التكوين الفكري في الامبريالية الأوروبية امرا مطلوباً ، مع دعم ذلك بأشكال من النضال السياسي والعسكري .