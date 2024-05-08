ناقد رياضي : الكرة المصرية تعاني من سوء التنظيم

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن الكرة المصرية تعاني من سوء التنظيم، والانجازات دائما تتحقق بالصدفة، مشيرا إلى أن بعض الأندية الشعبية قامت ببيع قطاعات الناشئين للمستثمرين، وهناك ناشئين اصبحوا يدفعوا فلوس من أجل التواجد في بعض الأندية.



وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : "من حق الأهلي التمسك بلاعبيه وارسالهم لمنتخب مصر طبقا للأجندة الدولية، والنادي لم يتأخر عن المنتخب، ومنصب المدير الفني ليس كروي فقط ولكن "سياسي"، ولابد أن يمتلك خطة، وأن يحسن التصرف داخل وخارج الملعب، وأن تسير المصالح بدون الصدام مع أي طرف، وأن تكون علاقته جيدة مع الجميع".

وأضاف: "الاتحاد السكندري ساعد الأهلي على الفوز الكبير بسبب التشكيل وابتعاد لاعبين جيدين وجلوس آخرين على مقاعد البدلاء، والفريق الأحمر مستواه في تصاعد مؤخرا، ودائما عندما يكون الأهلي مقبل على مواجهة هامة يكون الجميع في حالة تركيز وهو شئ يحسب للإدارة والجهاز الفني".

وواصل: "فكرة المباراة كانت توظيف عمر كمال عبدالواحد الذي لم يكن يلعب ظهير أيسر بشكل كبير، وكانت كل تحركاته في وسط الملعب، وكان يلعب بجوار حسين الشحات وإمام عاشور، وهو فكر جيد ساعد الفريق على الفوز بنتيجة كبيرة، وحالة لاعبي الأهلي كانت جيدة وكولر بدأ يستعيد لمسته مع الفريق".

وزاد: "عمر كمال عبدالواحد كان يلعب في المناطق الهجومية بشكل كبير، ويؤدي دور هجومي كبير، ونتيجة لذلك فهو رجل المباراة، وظهير الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة يجب أن يكون مختلف، رسالتي لـ محمد هاني لابد أن يمتلك الجراءة واللعب بشكل هجومي".

وأشار إلى أن وسام أبوعلي وفقا لخريطته الحرارية خلال لقاء الأهلي والاتحاد السكندري كان يضغط بقوة على لاعبي الوسط، ومع ذلك كان يضغط بقوة ويدخل منطقة الجزاء، لأن لديه لياقة بدنية جيدة، وهي أبعاد مهمة في مسألة رأس الحربة داخل الأهلي.