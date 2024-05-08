زياد مصطفى امان.. موهبة على طريق النجومية

زياد مصطفى امان لاعب فريق المقاصة مواليد 2009 من اللاعبين الذين يتوقع لهم مستقبل باهر فى لعبة كرة القدم فقد حصل على هداف فريقه برصيد 11 هدف سجلهم فى دورى القطاعات هذا الموسم , كان اخرهم هدفه فى المباراة التى جمعت بين فريقى مصر المقاصة والالمونيوم والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق وفازت المقاصة بركلات الجزاء .

واجمع خبراء الكرة فى الفيوم ان زياد مصطفى امان احد الموهوبين الذين يتوقع لهم مستقبل كبير فى اللعبة لما يتمتع به من قدرات بدنية وفنية عالية ورثها عن والده الكابتن مصطفى امان والذى لعب لفريق المقاصة عدة سنوات حيث يعد من الجيل الاول لفريق مصر المقاصة والذى لعب له عدة مواسم فى الدرجتين الثالثة والثانية وعمل كمدرب فى فرق الناشئين بالمقاصة وتدرب على يديه صبرى رحيل لاعب الزمالك والاهلى السابق وطارق طه مدافع فريق بيراميدز السابق .

زياد مهاجم واعد يجيد اللعب بكلتا قدميه ومميز جدا فى ضربات الرأس وهو من افضل المهاجمين فى فرق الناشئين فى الفيوم وسبق ان شاهده احد مدربى الناشئين فى الزمالك وابدى اعجابه به وحال قيده فى فريق المقاصة هذا الموسم دون انتقاله الى الزمالك .

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