منظومة الشكاوي بالشرقية تستجيب لـ1948 شكوى خلال أبريل الماضي

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، لعدد 1948 شكوى خلال شهر أبريل الماضي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوي الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء؛ تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها، والإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياه، لينعم بثمارها المواطن المصري.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت 37 شكوى خلال شهر أبريل الماضي، من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الإستجابة لعدد (33) شكوى بمعدل إنجاز90% .

وأوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] ، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666) .

وذكر مدير البوابة الإلكترونية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (2039) شكوى واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ 1948 شكوى بنسبة 96%، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري إستكمال مراجعة وفحص 91 شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.