تفاصيل تشغيل 5 محطات مترو جديدة في المهندسين (شاهد)

قال حسن المهدي خبير النقل والطرق، إن الدولة تعمل على تطوير وتوسيع محطات مترو الأنفاق في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى وسائل النقل العام، موضحا أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق اتجهت لتنفيذ محطات جديدة تخدم الخط الثالث.

5 محطات مترو من التوفيقية حتى جامعة القاهرة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك 5 محطات مترو من التوفيقية حتى جامعة القاهرة تم تنفيذهم لتخدم أهالي تلك المناطق، مع الازدحام السكاني في تلك المناطق.

محطات المترو تتناسب مع البيئة بشكل أكبر من وسائل النقل التقليدية

وذكر أن أزمة الازدحام المروري في تلك المناطق، ستنتهي مع بدء تشغيل تلك المحطات خلال الأيام المقبلة، موضحا أن محطات المترو تتناسب مع البيئة بشكل أكبر من وسائل النقل التقليدية التي تتسبب في تلوث للبيئة.

وأشار المهدي إلى أن وزارة النقل تقوم بدراسات مكثفة على المناطق ذات التكدس العمراني والازدحام المروري، والممكن ضمها لخطة مترو الأنفاق، ومن ثم يتم تحديد مسارات مترو الأنفاق ووسائل النقل التقليدية.

وأوضح أن عملية تنفيذ وسائل النقل العام تستغرق سنوات طويلة، لأن الأمر لا يكون سهلا، مضيفا أن محطات المترو الجديدة سيتم تشغيلها بداية من منتصف مايو الجاري.

وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل،اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2023/2022 وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

وتم استعراض مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو، واستعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو.

أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول للمترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط انتاجها خلال زيارته لمصانع شركة الستوم بفرنسا الاسبوع الماضي.

أكد الوزير على الأهمية البالغة لتطوير الخطين الاول والثاني للمترو لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو افضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

واشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية والإهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين بإعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي له، مشيدًا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.