إزالة 28 إعلان مخالف وتقنين عدد آخر في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفرالشيخ اليوم ، عن إزالة 28 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 3 إعلانات أخرى، بنزلة كوبرى رافد بلطيم مرورًا بشريط سكة حديد محطة الملك حتى دوران القوات المسلحة، إستعدادًا للامتياز الإعلانى بجميع شوارع مدينة كفرالشيخ، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات، برئاسة محمد السعيد، والتدخل السريع.

حيث تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين ، إستمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

ووجه بالإستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.