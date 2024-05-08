تكريم طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة تحت شعار "سيناء ...أولا"

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، طلاب الجامعة الأهلية الحاصلين على جوائز المهرجان الرياضي لجامعات مدن القناة وهم الطالبة منة نصر عبد الجواد الحاصلة على المركز الأول في منافسات تنس الطاولة، وفريق كرة السلة الفائز بالمركز الثاني.

بمشاركة الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

والدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وخلال اللقاء - أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية التكريم للطلاب المتميزين رياضياً لما بذلوه من جهد في تقديم عمل متميز، وأن تكريمهم جاء تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من المراكز المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية.

وأضاف الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الجامعة الأهلية لن تدخر جهدا لتقديم كافة الدعم لأبناءها المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى.

فيما أشار الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن إدارة الأنشطة بالجامعة ستقوم بتهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها.

جاء المهرجان في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وفي إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإدارة العامة للنشاط الطلابي، وشارك به 27 طالب وطالبة من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

نسق للمشاركة إدارة النشاط الرياضي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإشراف الأستاذ ممدوح عثمان الذي رافق الطلاب والأستاذ مروة عدلي.

ومن جانبهم- عبر الطلاب عن سعادتهم وشكرهم للدكتور ناصر مندور على استقبالهم وتكريمه لهم مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمواصلة نجاحهم ورفع اسم الجامعة في كافة المحافل الرياضية.

ضم الفريق الفائز في منافسات كرة السلة كل من: الطالب فاروق محمد فاروق، الطالب أحمد رمضان، الطالب بيتر إيهاب، الطالب

أحمد سلامه، الطالب يوسف وهبه، الطالب أحمد دسوقي، والطالب عبدالرحمن سلمان.