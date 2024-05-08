ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31

درجات الحرارة.. تشهد البلاد اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يؤدي لطقس حار في فترة النهار على أغلب الأنحاء، ومائل للبرودة في الصباح الباكر وفترة الليل.

درجات الحرارة اليوم 8-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء بعدد من المدن والمحافظات المختلفة..

درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 31

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 26

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 29

درجة الحرارة في الزقازيق .. 18 و 31

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 30

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 30

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 26

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 32

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 28

درجة الحرارة في العريش .. 17 و 28

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 27

درجة الحرارة في رأس سدر .. 19 و 32

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 25

درجة الحرارة في الطور .. 23 و 31

درجة الحرارة في طابا .. 21 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 32

درجة الحرارة في العلمين .. 18 و 26

درجة الحرارة في مطروح .. 17 و 25

درجة الحرارة في السلوم .. 17 و 28

درجة الحرارة في سيوة .. 15 و 33

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 33

درجة الحرارة في الفيوم .. 18 و 31

درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 32

درجة الحرارة في أسيوط .. 16 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 19 و 33

درجة الحرارة في قنا .. 22 و 34

درجة الحرارة في الأقصر .. 23 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 23 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و 34

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 32

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 28