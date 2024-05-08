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ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31 استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال جنوب رفح فجر اليوم استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بحي الزيتون
الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة.. تشهد البلاد اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يؤدي لطقس حار في فترة النهار على أغلب الأنحاء، ومائل للبرودة في الصباح الباكر وفترة الليل.

درجات الحرارة اليوم 8-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء بعدد من المدن والمحافظات المختلفة..

درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 31

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 26

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 29

درجة الحرارة في الزقازيق .. 18 و 31

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 30

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 30

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 26

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 32

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 28

درجة الحرارة في العريش .. 17 و 28

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 27

درجة الحرارة في رأس سدر .. 19 و 32

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 25

درجة الحرارة في الطور .. 23 و 31

درجة الحرارة في طابا .. 21 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 32

درجة الحرارة في العلمين .. 18 و 26

درجة الحرارة في مطروح .. 17 و 25

درجة الحرارة في السلوم .. 17 و 28

درجة الحرارة في سيوة .. 15 و 33

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 33

درجة الحرارة في الفيوم .. 18 و 31

درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 32

درجة الحرارة في أسيوط .. 16 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 19 و 33

درجة الحرارة في قنا .. 22 و 34

درجة الحرارة في الأقصر .. 23 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 23 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و 34

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 32

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 28

الجريدة الورقية