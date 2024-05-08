ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31
درجات الحرارة.. تشهد البلاد اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يؤدي لطقس حار في فترة النهار على أغلب الأنحاء، ومائل للبرودة في الصباح الباكر وفترة الليل.
درجات الحرارة اليوم 8-5-2024
ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء بعدد من المدن والمحافظات المختلفة..
درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 31
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 26
درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 29
درجة الحرارة في الزقازيق .. 18 و 31
درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 30
درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 30
درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 26
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 32
درجة الحرارة في السويس .. 18 و 28
درجة الحرارة في العريش .. 17 و 28
درجة الحرارة في رفح .. 16 و 27
درجة الحرارة في رأس سدر .. 19 و 32
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 25
درجة الحرارة في الطور .. 23 و 31
درجة الحرارة في طابا .. 21 و 29
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 32
درجة الحرارة في العلمين .. 18 و 26
درجة الحرارة في مطروح .. 17 و 25
درجة الحرارة في السلوم .. 17 و 28
درجة الحرارة في سيوة .. 15 و 33
درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32
درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 33
درجة الحرارة في الفيوم .. 18 و 31
درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 31
درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 32
درجة الحرارة في أسيوط .. 16 و 32
درجة الحرارة في سوهاج .. 19 و 33
درجة الحرارة في قنا .. 22 و 34
درجة الحرارة في الأقصر .. 23 و 35
درجة الحرارة في أسوان .. 23 و 35
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 34
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 35
درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و 34
درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 29
درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 32
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 28