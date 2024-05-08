الزمالك: مفاجآت كارثية في قضية بوطيب.. ونستعد بشكل جيد لنهائي الكونفدرالية

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن فريق الكرة يستعد بشكل جيد لمباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وتحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" والذي يقدمه الإعلامي هاني حتجوت على شاشة صدى البلد "الفريق تجاوز الهزيمة من سموحة ويستعد بشكل قوي لمواجهة نهضة بركان".

وأضاف: "نأمل في حل أزمة القيد ومازلنا في مرحلة التفاوض مع خالد بوطيب".

وتابع: "هناك مفأجات كارثية في ملف خالد بوطيب".

وأستطرد قائلا: "هناك إهمال إداري كبير من المجلس السابق ترتب عليه وقف القيد".

وأكمل: "مجدي أبو المجد مدرب مميز ورحل عن المدرب دون أي أزمات ونتمنى له الموافقة".

وأوضح: "هناك أخطاء تحكيمية متكررة في مباريات الزمالك حعلتنا فقدنا نقاط".

وأختتم تصريحاته: "العلاقة بين الزمالك والأهلي تتسم بالاحترام والحب".