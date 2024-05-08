المصري البورسعيدي: نملك أحقية المشاركة في الكونفدرالية ونطالب الوزارة والمحافظ بالتدخل

أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن فريقه الأحق في التأهل إلى كأس الكونفدرالية، ولا أرى فائدة من البيانات من بعض الأندية.

وتابع عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نتمسك بحقنا بكل التأكيد حسب اللائحة، ولنا حق لأننا نتفوق في المواجهات المباشرة".

وأضاف رجب عبدالقادر: "فوجئنا بأزمة رامي البدوي اللاعب التونسي الذي لم يلعب معنا دقيقة، وليس لدينا له أي عقود، والأزمة تخص المجلس السابق".

وقال نائب رئيس النادي المصري: "لا نملك عقود اللاعب والمحامي الإيطالي أكد أن تفاوض اللاعب وصورته مع وكيله وبوست الصفحة الرسمية، اعتمد عليهم اللاعب وتوجه إلى الفيفا، رغم أننا لا نملك أي عقود للاعب".

واستطرد: "لا نزال نبحث عن أي مستندات تفيدنا في القضية وننتظر وصول كامل أبو علي رئيس النادي من الخارج، والأزمة كبيرة ولكن المجلس سوف يحاول حل الأزمة ولدينا أزمات عديدة سواء مستحقات لاعبين او احتياجات الجهاز الفني وغيرها من الأمور ونحتاج دعم من الجماهير والمحبين والوزارة والمحافظة لحل تلك الأزمات".