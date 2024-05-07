مصدر رفيع المستوى: أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد.. ومصر جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات

قال مصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد.. ومصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات.

قال مصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، إن هناك توافقا بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضى.

وكان مصدر رفيع المستوى، أفاد بأن الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصرى ووفد حركة حماس، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء، على الجانب الفلسطينى من معبر رفح البرى، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان بمنطقة العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيطر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح فى جنوب قطاع غزة، مُضيفًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.



