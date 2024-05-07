موجه مقيم بكل مدرسة وغرفة عمليات بديوان تعليم قوص لمتابعة أعمال الإمتحانات

أعلن عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا، عن جاهزية ٢٥٦ مدرسة لإستقبال الطلاب، غدا الأربعاء لأداء امتحانات النقل آخر العام الدراسي بجميع الصفوف طبقا للجدول الزمنى الذى أعلنته مديرية التربية والتعليم مطلع مايو الجارى .

ومن جانبه أكد مدير عام اداره قوص التعليمية ، إن لجان المتابعة وتقييم الأداء التابعة للإدارة قد أنهت عملها اليوم مؤكدة الجاهزية الإدارية والمهنية للمدارس بمختلف المراحل لأداء امتحانات آخر العام ، حيث تم تسكين الزملاء الموجهين بمعدل موجه مقيم بكل مدرسة يكون مسؤولا ومكلفا رسميا من قبل مدير عام الإدارة لمتابعة عمل لجان الامتحانات ويعد تقريرا وافيا يقدمه لغرفة عمليات الإدارة عن سير حركة الامتحان .

وأشار كنانه فنجرى ابوجبل ، وكيل الإدارة إلى أن غرفة عمليات مركزية بديوان عام الإدارة بدأت عملها صباح اليوم ومقرها مكتب المدير العام بالإضافة إلى غرفة عمليات المرحلة الثانوية المرتبطة إلكترونيا بغرفة عمليات ديوان عام مديرية التربية والتعليم بقنا ودورهما المتابعة وتذليل اى معوقات تعطل سير أعمال الامتحانات بالمدارس.

وعلى صعيدا اخر أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحدتى طب الأسرة بقريتي القبيبة و الكوم الأحمر التابعتين لمركز فرشوط، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة، رافقه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، و الدكتور عمرو النحاس مدير إدارة فرشوط الصحية الصحية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة والدكتورة سمر عاطف مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن وحدتي طب الأسرة تضم "عيادات طب أسرة، و أسنان، و إسعافات أولية، صيدلية، معامل دم وطفيليات، ومكاتب تثقيف صحى، و سكن للطاقم الطبي" وتخدم حوالى 30 ألف نسمة من أهالى القريتين .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.