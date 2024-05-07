أقرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد ، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من الراقصة شمس، ضد طليقها المطرب سعد الصغير، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها كونها دائرة اختصاص.



قرار قضائي جديد في دعوى الراقصة شمس ضد سعد الصغير

وفي سياق متصل ، كانت الراقصة شمس اتهمت طليقها المطرب الشعبي سعد الصغير، بأنه يحاول الخوض في الأعراض وكان يتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحتها على “فيس بوك”.

وأوضحت الراقصة شمس، أنها بعد طلاقها من الفنان سعد الصغير تزوجت بشخص آخر ليحميها من المطرب الشعبي وهو الذي حماها منه، وأنها ستعود لمصر من أجل أخذ حقها الكامل من طليقها، وأنها لن تسكت عن حقها.

مجدي شطة خلف قضبان السجن بالقاهرة

وفي واقعة أخري ، تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع مؤدي المهرجانات الشعبية “مجدي شطة”، بعد القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة

وقد كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة أنه بحوزته 5 أكياس بودر بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.

وتابعت التحريات الأولية ؛ أنه في أثناء مطاردة تاجر مخدرات وعمل كمين له من قوات الأمن للقبض عليه، وجدت الأجهزة الأمنية مطرب المهرجانات مجدي شطة وهو يقوم بشراء المواد المخدرة 5 أكياس بودر بـ 2 جرام، فألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الديلر يدعي م. أ وبحوزته 19 جرام بودر و10 جرام هيروين وفرد خرطوش و5 آلاف جنيه.

ومن جانبها، أوضحت نقابة المهن الموسيقية، بعد القبض على مغني المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، أشار ت إلى أن النقابة ليس لها علاقة بهذا الأمر، وأن شطة ليس عضوًا من أعضائها.

واوضحت النقابة ، عن أزمة مغني المهرجانات مجدي شطة، الذي قُبِضَ عليه ، أن مجدي شطة ليس عضو في النقابة وليس للنقابة علاقة بيه.

وفي وقت مسبق ، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.