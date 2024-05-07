سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.76 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.74 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.69 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

واصل الين تراجعه مقابل الدولار الثلاثاء، إذ أثرت فروق أسعار الفائدة على العملة رغم تحذيرات جديدة من مسؤولين يابانيين بعد جولتين من تدخل يشتبه في أنه نتج عن موجة لبيع الدولار في الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.6601 دولار أميركي، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.6650 دولار أميركي، وهو المستوى الذي سجله سابقا في الثامن من مارس.

وربح الدولار الأميركي 0.44 بالمئة ليصعد إلى 154.5635 ين ياباني، مواصلا مكاسبه بعد ارتفاعه 0.58 بالمئة أمس الاثنين.

وهبط الين الجمعة إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل، إذ فاقمت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت أقل من المتوقع الخسائر بعد بيانات بنك اليابان التي أشارت إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو تسعة تريليون ين (58.37 مليار دولار).

ورتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 105.19، بعد انخفاضه إلى 104.52 الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.07655 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2552 دولار.