دورتموند ضد سان جيرمان في إياب دوري الأبطال.. "كفة الألمان ترجح"

يمتلك فريق الكرة الأول بنادي بوروسيا دورتموند أفضلية نسبية كونه حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل فيما يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين للتأهل مباشرة، وفي حال فوزه بفارق هدف سيضطر الفريق لخوض شوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح.



ويعد بوروسيا دورتموند على بعد 90 دقيقة فقط من التأهل للمباراة النهائية عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الإياب اليوم الثلاثاء.

ويهدف سان جيرمان لأن يكون أول فريق في تاريخ البطولة يصل إلى المباراة النهائية بعد الخسارة في مباراتي الذهاب بدور الثمانية والدور قبل النهائي، علما بأنه كان قد قلب تأخره في مباراة دور الثمانية أمام برشلونة.

وفشل سان جيرمان في الحفاظ على نظافة شباكه في سبع مباريات متتالية في كافة المسابقات، كما أنه حقق ثلاث انتصارات فقط في آخر ثماني مواجهات أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، ولكن الأمر الإيجابي، هو أن سان جيرمان منذ بداية الدوري تمكن من تسجيل الأهداف في المباريات التي أقيمت على أرضه.

وتعهد لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، عقب مباراة الذهاب، بأن يتأهل فريقه للنهائي من مباراة الإياب، حيث قال "كنا نعرف صعوبة المباراة. لقد كانت مباراة متوازنة ومتكافئة للغاية.

في المقابل، يعلم إدين ترزيتش، مدرب دورتموند، صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه، خاصة وأن التأهل لم يحسم بعد، وقال عقب مباراة الذهاب :" أن المهمة لم تحسم بعد".

وأضاف :"قدمنا مباراة جيدة للغاية ، فوز بفارق ضئيل، كان الأداء الجماعي رائعا، أردنا هذه الأفضلية البسيطة، ندرك أن الأسبوع المقبل ستكون المواجهة أكثر صعوبة".