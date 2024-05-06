ننشر لأسماء مصابي حادث إدفو في أسوان

حصل بوابة الوفد على أسماء المصابين في حادث تصادم سياره ميكروباص، وأخرى سيارة نقل ثقيل بطريق العطوانى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وأسفر الحادث مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن أسماء المصابين هم حماده السيد محمود 48 سنة كدمات بالضلوع، محمود احمد فتحي 23 سنة، ش كسر بالفقرات العنقيه، اشرف عبد الرسول البطلان 53 كسر بالساق الايسر، محمد ناصر عمر 29 سنة جرح قطعي بفروه الرأس5سم، مصطفى رجب حسن 14 عام.

فيما الشخص الذي لقى مصرعه يدعى اسامه حسب الله فريحي متوفي من قرية معروف بإدفو .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لرفع إثر الحادث ولتيسير الحركة المرورية للطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.