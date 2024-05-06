ضبط نصف طن أسماك مملحة فاسدة قبل تداولها في الأسواق بالإسماعيلية

قامت إدارة تموين المركز، اليوم الاثنين، بتشكيل حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من الأسماك المملحة، طرأ بها تغير في الصفات الطبيعية والقوام، وينبعث منها رائحة كريهة وبها تغير في النسيج الداخلي؛ وذلك بناء على تقرير الطب البيطري المرافق للحملة.

وتم التحفظ على الكمية داخل سوق السمك وعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.