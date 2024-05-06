في شم النسيم.. تابع درجات الحرارة بالمحافظات اليوم

شم النسيم.. يسود اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، والذي يحتفل فيه المصريون بأجواء شم النسيم، طقس ربيعي على أغلب الأنحاء، حيث يكون مائل للحرارة نهارًا، ومائل للبرودة في الصباح الباكر والليل.

درجات الحرارة 6-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم الاثنين..

درجة الحرارة في القاهرة .. 16 و 28

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 24

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 26

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 29

درجة الحرارة في طنطا .. 16 و 27

درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 29

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 28

درجة الحرارة في العريش .. 17 و 24

درجة الحرارة في رفح .. 17 و 24

درجة الحرارة في رأس سدر .. 17 و 28

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 24

درجة الحرارة في الطور .. 14 و 32

درجة الحرارة في طابا .. 22 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 21 و 30

درجة الحرارة في العلمين .. 16 و 23

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 13 و 22

درجة الحرارة في سيوة .. 14 و 26

درجة الحرارة في الغردقة .. 21 و 31

درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 32

درجة الحرارة في الفيوم .. 18 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 30

درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 29

درجة الحرارة في أسيوط .. 18 و 30

درجة الحرارة في سوهاج .. 20 و 32

درجة الحرارة في قنا .. 24 و 32

درجة الحرارة في الأقصر .. 23 و 33

درجة الحرارة في أسوان .. 24 و 33

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 19 و 34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 24 و 33

درجة الحرارة في شلاتين .. 22 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 31

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 31

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 30