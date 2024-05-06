في شم النسيم.. تابع درجات الحرارة بالمحافظات اليوم
شم النسيم.. يسود اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، والذي يحتفل فيه المصريون بأجواء شم النسيم، طقس ربيعي على أغلب الأنحاء، حيث يكون مائل للحرارة نهارًا، ومائل للبرودة في الصباح الباكر والليل.
درجات الحرارة 6-5-2024
ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم الاثنين..
درجة الحرارة في القاهرة .. 16 و 28
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 24
درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 26
درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 29
درجة الحرارة في طنطا .. 16 و 27
درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 24
درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 24
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 29
درجة الحرارة في السويس .. 18 و 28
درجة الحرارة في العريش .. 17 و 24
درجة الحرارة في رفح .. 17 و 24
درجة الحرارة في رأس سدر .. 17 و 28
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 24
درجة الحرارة في الطور .. 14 و 32
درجة الحرارة في طابا .. 22 و 29
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 21 و 30
درجة الحرارة في العلمين .. 16 و 23
درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 23
درجة الحرارة في السلوم .. 13 و 22
درجة الحرارة في سيوة .. 14 و 26
درجة الحرارة في الغردقة .. 21 و 31
درجة الحرارة في مرسى علم .. 22 و 32
درجة الحرارة في الفيوم .. 18 و 30
درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 30
درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 29
درجة الحرارة في أسيوط .. 18 و 30
درجة الحرارة في سوهاج .. 20 و 32
درجة الحرارة في قنا .. 24 و 32
درجة الحرارة في الأقصر .. 23 و 33
درجة الحرارة في أسوان .. 24 و 33
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 19 و 34
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 24 و 33
درجة الحرارة في شلاتين .. 22 و 32
درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 31
درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 31
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 30