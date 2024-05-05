الأعلى للجامعات يوافق على معادلة برنامجى دبلوم وماجستير الأدب والفيلم بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

حصلت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمقر الرئيسي - الإسكندرية ، موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية على معادلة برنامجى دبلوم وماجستير الأدب والفيلم اللذين تطرحهما كلية اللغة والإعلام بالاسكندرية .

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الأستاذة الدكتورة/ عبير رفقي عميد الكلية اللغة والإعلام واشراف الدكتورة/ ايناس حسين وكيل كلية اللغة والإعلام للدراسات العليا والبحث العلمي بالمقر الرئيسي بالإسكندرية.

وقالت عميد كلية اللغة والإعلام بمقر الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية ، الأستاذة الدكتورة /عبير رفقي أن الكلية برامج الأدب والفيلم تقدم محتوىً علمي جديد ومتميز يعتمد على الدراسات البينية وربط المجالات الدراسية ببعضها البعض وهو الإتجاه الجديد في الدراسات الأكاديمية الذي يفتح آفاقاً لتطوير التخصصات العلمية مشيدة بالدعم اللامحدود كم جانب سعادة الأستاذ الدكتور/إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وتشجيعه المستمر التفوق و التميز.

وأضافت " رفقي" أن هذه البرامج تساهم في تطوير معرفة ومهارات خريجي كليات اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والتربية والألسن وكذلك أقسام الإعلام بكليات الآداب والإعلام بوجه عام حيث تربط هذه البرامج بين تخصص الأدب من ناحية وتخصص دراسات الأفلام من ناحية أخرى.

ولفتت إلي أن تخصص دراسات الأفلام يهدف إلى الدراسة الأكاديمية والعملية لكتابة الأفلام والدراسات السنيمائية، وهو من تخصصات المستقبل لأنه تخصص حديث نظرًا لارتباطه الوثيق بالتطور الهائل الذى يشهده مجال تطويع الروايات والأعمال الأدبية للطرح في الإذاعة والتليفزيون والسينما.