الأحداث الإيجابية بمصر ساهمت في تحسين التوقعات الاقتصادية واستعادة سيولة العملات الأجنبية

أكد بنك كريدى أجريكول مصر تمًكن الاقتصاد العالمى من الاحتفاظ بمرونته بالرغم من الارتفاعات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية فى محاولة منها لاستعادة استقرار الأسعار.

واعتمد مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، يوم 30 أبريل 2024، النتائج المالية للبنك عن الربع الأول من عام 2024.

وتوقع أن تؤدى سياسة التشدد النقدى فى جميع أنحاء العالم، علاوة على تباطؤ وتيرة الانخفاض فى معدلات التضخم إلى تقليل وتيرة تراجع أسعار الفائدة، والتى تخضع بدورها للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وما يعقبها من تأثيرات على أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن الربع الأول من عام 2024 شهد فى مصر العديد من الأحداث الإيجابية المدعومة من شركاء مجلس التعاون الخليجى والمؤسسات العالمية (صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وغيرها) وذلك على هيئة استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض، ومنح، واستثمارات المحافظ الأجنبية، وهو الأمر الذى أدى مباشرة إلى تحسن التوقعات الاقتصادية واستعادة سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفى. موضحًا أن هذا ساهم فى تخفيف قيود التمويل الخارجى فضلًا عن البدء فى إعادة دورة الإنتاج والتجارة فى مصر إلى وضعها الطبيعى. وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت تدابير السياسة النقدية التى تضمنت تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، حيث وصل سعر الكوريديور إلى 27.25٪، فى تعزيز الموقف النقدى المتشدد بهدف تثبيت توقعات معدلات التضخم.

وجاءت أهم مؤشرات البنك خلال الربع الأول من العام الحالى، أن صافى الربح 2,291 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 88٪ على أساس سنوى. وسجلت ودائع العملاء 84.4 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 24٪ على أساس سنوى. وبلغ إجمالى القروض 45.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 27٪ على أساس سنوى. وسجل معدل الحساب والإدخار إلى إجمالى الودائع 60,8٪، بنسبة تراجع قدرها 1٪ على أساس سنوى. وسجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 1.8٪، بنسبة تغطية بمقدار219٪. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.1٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 1٪ على أساس سنوى، ومدفوعة بالزيادة الكبيرة فى حجم الودائع مقابل القروض، إضافة إلى تأثير خفض قيمة الجنيه المصرى. وحقق البنك مرونة فى هيكل رأس المال فى ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.2 ٪. وسجل العائد على متوسط الأصول 8.5٪، بنسبة ارتفاع قدرها 2٪، فى حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 61.5٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 14٪.

وقال كريدى أجريكول مصر إنه خلال الربع الأول من عام 2024، سجل صافى دخل الأعمال مبلغًا بمقدار 3,707 مليون جنيه مصرى، محققًا نموًا بلغت نسبته 72٪ على أساس سنوى، نتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال. فقد سجل إجمالى القروض القائمة مبلغًا بمقدار 45.6 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 27٪ على أساس سنوى، كما بلغت ودائع العملاء 84.4 مليار جنيه مصرى بنسبة ارتفاع قدرها 24٪ على أساس سنوى.

وعلى الرغم من صعوبة ظروف السوق، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بمختلف شرائح العملاء، حيث شهدت محفظة الإقراض نموًا بمقدار 8.1 مليار جنيه مصرى، بنسبة ارتفاع مقدارها 31٪ على أساس سنوى، وذلك فى ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها.

كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا قويًا بلغ 11.7مليار جنيه مصرى، مسجلة نسبة نمو مقدارها 27٪ على أساس سنوى.

وشهدت ربحية قطاع الشركات تحسنًا ملحوظًا، وذلك فى ظل ما يتبناه البنك من استراتيجية تستهدف تنوع المنتجات مع قوة التركيز على الأرباح من الأتعاب والرسوم. موضحا أنه ساهم فى أحد التسهيلات المشتركة الرئيسية، وهو الأمر الذى يعكس قوة موقف البنك كأحد المشاركين النشطين فى سوق التسهيلات المشتركة.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو جيد خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 16٪، فى حين سجلت الودائع نموًا بنسبة 20٪ على أساس سنوى. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع خلال الربع الأول من عام 2024.

وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل إنتاج القروض النقدية نسبة نمو طفيفة بمقدار 5٪، بينما ارتفع معدل إنتاج قروض السيارات بنسبة 84٪ ليصل إلى قرابة الضعف على الرغم من استمرار نقص المعروض فى السوق، وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يحقق السوق انتعاشًا خلال الأرباع القادمة بعد تعويم الجنيه وتوافر العملة الأجنبية. وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقارى، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها 25٪ على أساس سنوى مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزى المصرى والحملات المستهدفة.

واستمرت معدلات نمو عدد العملاء النشطين للبنك، والتى سجلت نسبة مقدارها 1٪ على أساس ربع سنوى و9٪على أساس سنوى، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التى تستهدف زيادة نسبة الاستحواذ على العملاء، وارتفاع عدد الحسابات، ودعم كل من الشمول المالى، والقروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلى. وتجدر الإشارة أيضاً إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل برنامج القروض النقدية (درايف كاش)، وقروض التعليم، وقروض محطات الطاقة الشمسية، وبطاقة فيزا كريدى أجريكول البلاتينية للشركات، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد) والتى تهدف لتلبية إحتياجات العملاء، فضلًا عن المشاركة فى الفاعليات التى تنظمها الأندية. ومن خلال إطلاق قروض محطات الطاقة الشمسية خلال الربع الرابع من عام 2023، ظهرت طموحات البنك التى تستهدف التوسع فى مجال التمويل الأخضر.

ويشير البنك إلى أن نسبة القروض غير منتظمة سجلت 1.8٪، منخفضة 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، كما أنها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفى، فضلًا عما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، وهوالأمر الذى يعكس قوة المركز الائتمانى للبنك الذى يمَكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح، وذلك فى ظل ممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر. موضحا أن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذين يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.

يذكر أن بنك كريدى أجريكول هو البنك الفرنسى الأوحد فى مصر، وتم تأسيس البنك عام 2006، وهو مدرج فى البورصة المصرية منذ عام 2015. ويمتلك كريدى أجريكول مصر شركة تابعة واحدة هى الشركة المصرية للتمويل العقارى (EHFC) بحصة مساهمة تبلغ 99.99٪.

كلام الصورة: صورة للبنك المركزى ومشروع راس الحكمة