السيطرة على حريق شقة سكنية بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب أعلى سطح عقار وشقة سكنية بمنطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وانتهت من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة قليوب، بنشوب حريق أعلي سطح عقار وشقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق اعلي سطح عقار بغية حمام وامتدد الحريق إلى شقة سكنية بنفس العقار ثم إلى سطح عقار آخر يوجد به مخلفات، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تمت أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.