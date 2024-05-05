طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة في شم النسيم

تناول المياه والكركديه والبقدونس والنعناع لتقليل من مخاطر الفسيخ والرنجة بشم النسيم

رغم ارتفاع أسعارها الا ان الفسيخ والرنجة تعد من الأطعمة المحببة لدى الكثير من المصريين، إذ ترتبط بعادات ومواسم ومناسبات أعياد الربيع وشم النسيم .فهي الاكلة التي تتربع على عرش المائدة المصرية في هذا الوقت ....ورغم المحاذير الصحية التي تطلقها وزارة الصحة والأطباء الا ان المصريون على اختلاف أعمارهم لا يستغنون عن تناول هذه الاكلة .

المرضى الممنوعين من تناول الفسيخ

وحذر الدكتور محمد مشالي _استشاري امراض الباطنه والكلى بالإسماعيلية ومدير المنطقة الطبية الثانية للإدارة الطبيه بشركة المقاولون العرب _مرضى الكلى و أصحاب الكلى المكونه للحصوات والاملاح ومرضى القصور الكلوي و مرضى الضغط أصحاب الضغط العالي المقاوم الذي يأخذ اكتر من اربع أصناف لتخفيض ضغط الدم من تناول الفسيخ والاسماك المملحة على مختلف انواعها لما فيها من خطورة كبيرة على الصحة ولما لها من آثار سلبية تتسبب في مضاعفات خطيرة .

نصائح لتجهيز الفسيخ وتناوله بطريقة صحية

اما بالنسبة لمتبعي الحمية الغذائية والدايت قالت الدكتورة أمنية عبدالله اخصائي التغذية العلاجية بالإسماعيلية ان تناول الرنجة أفضل من الفسيخ وذلك بسبب تعرضها لدرجة حرارة عالية وبالتالي نسبة تعرضها للبكتيريا بيكون أقل من الفسيخ بالإضافة إلى ان نسبة السموم والسعرات الحرارية الموجودة فيه أٌقل

وتابعت حتى يمكن التقليل من أضرار الفسيخ والرنجة .

ممنوع لمرضى الكلى والضغط تناول الفسيخ



ينصح بغسل أسماك الفسيخ والرنجة والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لان ذلك بيساعد على تقليل نسبة الملح فيها .والحرص على تنظيف الأسماك المملحة من الداخل وإزالة الرأس والأحشاء الداخلية و نقع الأسماك المملحة بعد تنظيفها في محلول مكون من زيت وخل وليمون.

وطالبت باهمية الالتزام بتناول كميات صغيرة من الفسيخ وغيره من الأسماك المملحة، بمقدار لا يزيد عن 250 جرام بما يوازي قطعتين بحجم كف الأيد.مع تناول كميات كبيرة من الخضار (البصل والخس والجرجير والبقدونس والفلفل الرومى والكابوتشا) لأنها بتساعد على التخلص من الملح الزايد في الجسم الناتج عن أكل الفسيخ والرنجة والاكتفاء بتناول نصف رغيف من الخبز

بالاضافة لتناول البرتقال او الموز او الكنتالوب بعد الوجبة، لانها بتساعد على إخراج الملح الزايد من الجسم. مع تناول الكركديه أو عصير البقدونس للمساعدة على إدرار البول والتخلص من الأملاح.وشرب الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة بعد الأكل بحوالى نص ساعة مع شرب كميات كبيرة من مياه الشرب على مدار اليوم .وممارسة نصف ساعة من رياضة المشي للمساعدة في رفع مستوى حرق السعرات الحرارية بالجسم.