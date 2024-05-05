صور.. شواطئ رأس البر تستقبل روادها في إجازة شم النسيم

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، علي استمرار جهود الوحدة المحلية بمدينة راس البر لاستقبال روادها في اجازة شم النسيم، حيث قام المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة راس البر، بتفعيل كافة القطاعات الخدمية بالوحدة المحلية باشراف نواب المدينة، حيث قام قسم الإنارة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بالشوارع والميادين.

كما قامت الوحدة بحملة مكبرة جديدة بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الرمال بالمناطق المنخفضة لرفع مستوى النظافة بجميع مناطق المدينة.

وكثف قسم الاشغالات حملات مستمرة لمتابعة الانضباط في شوارع المدينة ورفع الإشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام حيث تم إزالة سور معدني مخالف بمحيط إحدى الجراجات بمحيط إحدى العشش وغلق وتشميع الجراج المخالف والذي يستخدم في غير الغرض المخصص له كمأوى سيارات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق استعدت مدينةراس البر عروس المصايف لاستقبال أجازة شم النسيم وموسم صيف ٢٠٢٤م.

حيث استقبلت شواطئ رأس البر المصطافين والرواد لقضاء اجازة شم النسيم إذ قام فريق عمل الوحدة بتجهيز الشاطى وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر من ابناء المحافظة والمحافظات الاخري خلال أجازة شم النسيم وأعياد الربيع وموسم صيف ٢٠٢٤م.