محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، بزيارة مطرانيات البلينا وجرجا، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والانبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الآباء والكهنة، والمواطنين المترددين على المطرانيات للاحتفال بالعيد.

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة كل من " اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، والعقيد وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، والنائب محمود أبوالخير، والنائب نور أبو ستيت، والنائب إلهامي البارودي أعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف. "

وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائما في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للسيد المحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب السوهاجي.