لدغات

الأحد 05/مايو/2024 - 06:53 م 5/5/2024 6:53:45 PM

الزمالك هزم الأهلى وليس فى ذلك أى جديد ولكن الجديد حالة الغضب والهيجان التى انتابت الاعلام الأحمر الذين أرادوا التغطية على الهزيمة المنكرة بخزعبلات مضحكة مثل إخفاء اداريى الزمالك للكرات لإضاعة الوقت واطلقوا عليها الكرة المخفية كأنها الكاميرا الخفية.. وقالوا إن هدف الجزيرى الثانى القاتل غير سليم لانه لعب الكره باك ورد.. واستقدموا فى الفضائيات حكما محليا معتزلا ليشهد زورا بأن الهدف غير شرعى فيما كبار الحكام المحترمين اكدوا صحة الهدف وشرحوا قانون اللعبة.

أما قمة المهزلة من الألم والحسرة على هزيمة الاهلى اختراع انها المرة الأولى من 21 سنة يفوز الزمالك على الأهلى فى الدور الأول.. طيب وأين الدور الثانى من الدورى العام؟

أعلم ان جمهور الأهلى لا يتقبل الهزيمة لانهم اعتادوا مجاملة الحكام وقد جاملهم إبراهيم نور الدين فى عدم طرد كريم نيدفيد وإلغاء ضربة جزاء صحيحة للجزيرى بعد احتسابها ترضية لحكم الفار محمد عادل.

الزمالك فاز وكانت فرحة جماهيره عارمة وهذا حقهم لأن المكسب الحلال مفيش أحلى منه.

> للمرة الثانية يصاب أحمد زيزو احسن لاعب فى مصر بمباريات القمة والاصابة متعمدة ويطول علاجها وهى وسيلة اللاعب الفاشل لايقاف خطورة النجوم الكبار واعتقد ان لاعبى الأهلى لن يكرروها فقد أصبح بفريق الزمالك لاعبون انيابهم حامية جدًا.

> المعروف عن أحمد دياب وعامر حسين المسئولين عن رابطة الأندية أنهما اهلاوية وليس فى ذلك عيب.. لكن العيب تحيزهما الفاضح للأهلى واضطهاد الزمالك.. فبعد المباراة خرج شوبير يندب حظ الأهلى ويتهم عامل غرفة الزمالك بأنه كان يخفى الكرة لاضاعة الوقت وكان ذلك اشارة من شوبير الرابطة باتخاذ عقوبة سريعة ضد الزمالك. وبالفعل قبل أن تنام مصر خرجت القرارات الهايفة بتغريم الزمالك 50 ألف جنيه وايقاف الادارى مباراتين والعامل 4 مباريات.

اه يا رابطة ضحك على خيبتها المتضررون.

> الدورى فى الملعب وقد يفوز به بيراميدز أو الزمالك إذا استغل الانتفاضة.. أو الأهلى اذا لقى دعما ومساندة من الحكام!

آخر كلام:

يا حسرتاه.. اعلام الخليج يهزأ ويسخر من الاعلاميين المصريين لانهم لا يعرفون معنى الحياد فى عملهم الاعلامى ويرتدون ثوب مشجعى الشوارع ويهتفون بيب.. بيب.. الأهلى سقاه الزمالك لبن حليب!!