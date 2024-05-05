الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك "الموج الأحمر- 7" بالسعودية

خطة التدريبات المشتركة
خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها

فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة , تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية فى التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.


ومن المقرر أن يشهد التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات التى توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحرى ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب. 

 

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