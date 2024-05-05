محافظ سوهاج يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، والعقيد أ.ح وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري ، والدكتور أحمد حمادي رئيس الادارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بزيارة عدد من المطرانيات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

واستهل الفقي جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، حيث كان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، وعدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

ووجه المحافظ، التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدته وقوته، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرا إلي أن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة للإخوة الأقباط النائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائبة غادة الضبع، والنائبة ألفت المزلاوي، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من رجال الدين الإسلامي من الأزهر والاوقاف، والقيادات التنفيذية، والشعبية، ومن المقرر أن يقوم محافظ سوهاج ومرافقيه أيضا بزيارة مطرانيات الاقباط بجرجا، والبلينا، وطهطا، والمراغة.