غدًا.. نادى محافظة الفيوم الرياضى يحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم

يحتفل نادى محافظة الفيوم الرياضى، غدًا الإثنين بأعياد الربيع " شم النسيم" ويتضمن برنامج الاحتفال الذى اعدته إدارة النشاط الثقافى والفنى بالنادى باشراف اسلام حسن مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى، والمركز الاعلامى، عدد من الفقرات الترفيهية، بالإضافة إلى عروض اخرى بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم بعرض نباتات ومنتجات الكلية باشراف الدكتور محمود عبد الفتاح عميد الكلية.

وتشارك المدرسة الثانوية الزراعية، ادارة غرب التعليمية، بعرض للزهور و انتاج المدرسة المتميز، بتوجيهات الدكتورة امانى إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، و إشراف مروة عبد العزيز مدير ادارة غرب الفيوم التعليمية، كما تشارك أيضا جمعية تنمية المجتمع بقرية بيهمو بعرض إنتاجها من الحرف اليدوية والتراثية .

وبهذه المناسبة تقدم النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة، لاعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بالتهنئة، داعيا الله تعالى ان يحفظ مصر وشعبها ويديم عزتها واستقرارها.

واستعد النادى اليوم للاحتفال بعيد القيامة المجيد والذى يتضمن عدد من الفاعليات الرائعة، وتوزيع ماسكات الهدايا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية للأطفال من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة.

ختام الموسم الشتوى لفرق السباحة

واحتفل نادى محافظة الفيوم، بختام الموسم الشتوي لفرق السباحة، بحضور عدد كبير من اللاعبين والمدربين والجهاز الفنى والادارى لحمام السباحة، وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التقدير، على عدد كبير من اللاعبين.

وأكد الدكتور محمد فهمى مدير ادارة النشاط الرياضى، أن الموسم سيطرت عليه حالة من الجدية فى التدريب، وأداء متميز لعدد من المدربين واللاعبين الذين نجحوا فى تحقيق نتائج لأول مرة فى تاريخ السباحة بمحافظة الفيوم، وتحسن ملحوظ فى الارقام للاعبين

وأشاد الكابتن خالد صلاح مدير عام حمام السباحة، بالجهود المتميزة والاداء المبذول من المدربين وأجهزتهم الفنية واللاعبين واصرار الجميع على تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد، فى إطار توجيهات ادارة النادي.

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