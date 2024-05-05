للمرة السادسة هذا الموسم .. ماكس فيرستابين ينطلق اولا في جائزة ميامي

واصل السائق الهولندي بطل العالم ماكس فيرستابين كتابة التاريخ باحرازه المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة ميامي الكبرى للفورميلا وان ليكون هذه هي المرة السادسة على التوالي التي سينطلق منها ماكس فيرستابين من المركز الأول في سباقات الفورميلا وان لهذا العام كما انها المرة الثامنة والثلاثين التي يحرز فيها ماكس فيرستابين المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباقات الفورميلا وان .

جاء سائق فيراري شارل ليكليرك في المركز الثاني بعدما كان في الجزء الاول والثاني متصدرا للتجارب بينما جاء زميله كارلوس ساينز في المركز الثالث للتجارب التأهيلية .

نجح ماكس فيرستابين في انتزاع صدارة التجارب التأهيلية في الجزء الثالث بعدما ظل متأخرا خلف شارل ليكليرك سائق فيراري و زميله كارلوس ساينز الا انه نجح في الجزء الثالث في تجاوز ثنائي فيراري والحصول على المركز الأول.

كانت التجارب التأهيلية هادئة إلى حد بعيد ولم تشهد الكثير من المفاجأت الا مغادرة بطل العالم السابق فرناندو الونسو سائق استون مارتن التجارب التأهيلية من الجزء الثاني وهو ما يعد امتدادا للمتاعب التي عاني منها فرناندو الونسو.

يذكر ان حلبة ميامي الأمريكية أقيمت عليها سباقات الفورميلا وان في عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ وفاز بكلا السباقين الهولندي ماكس فيرستابين الذي يسعى للفوز بالسواق مساء اليوم ( الاحد ) ليكون السائق الوحيد الذي فاز بكل السباقات التي أقيمت على حلبة ميامي .