فريق "100 مليون صحة" بالإسماعيلية يشارك بالتأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة

فى إطار خطة إستعدادات وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي لإحتفالات عيد القيامة المجيد ،وتحت إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية ، شاركت فرق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" و"التواصل المجتمعى" فى التأمين الطبى لإحتفالات قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الاقباط الارثوذوكس بالإسماعيلية .

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدة على روح المحبة والاخاء بين ابناء الوطن الواحد .

وأجرى فريق التواصل المجتمعى برئاسة الدكتورة جيهان سامى مسابقات للمعلومات الصحية العامة للأطفال وتقديم الهدايا والبالونات للفائزين .

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى مشاركة فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية والعناية بصحة المرأة والاعتلال الكلوي ،الى جانب فريق التواصل المجتمعي ‎لتقديم التوعية الصحية للمواطنين داخل الكنائس والتى تستمر حتى انتهاء فترة الأعياد ،إلى جانب وجود سيارات إسعاف وعيادات متنقلة ،وقد أثنى قساوسه الكنيسه على الجهد المبذول من أعضاء الفريق الصحي للتأمين الطبى للإحتفال بعيد القيامه المجيد.