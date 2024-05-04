أنشيلوتي: ريال مدريد ليس لتجريب الناشئين

أعرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بانتصار فريقه الكبير على قادش بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو لينجح الميرنجي في حسم لقب بطولة ابدوري الأسباني لهذا الموسم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه .

وكان ريال مدريد قد حقق انتصار كبير على قادش بثلاثة أهداف سجلها خوسيليو و جود بيلينجهام و براهيم دياز قبل أيام من اللقاء الهام امام بايرن ميونخ في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا.

وشهدت المباراة أولى مشاركات الاعب التركي أردا جولار كاساسي في تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم على ملعب سانتياجو بيرنابيو و اخرجه كارلو انشيلوتي بعد ١٥ دقيقة من بداية الشوط الثاني وهو ما آثار الكثير من علامات الاستفهام في ظل رغبة جماهير الريال في منح الاعب فرصة اللعب لوقت اكبر .

وعلى خلفية الانتصار الكبير على قال كارلو انشيلوتي: حسمنا المباراة لمصلحتنا وهذا هو الأهم في الوقت الحالي . تعاقدت مع ريال مدريد لتحقيق الانتصارات والبطولات وليس لاشرا الناشئين في المباراة. اشركت اردا جولار في المباراة واخرجته عندما شعرت انه مجهد واحتاج الفريق لإدخال عناصر أخرى لتنشيط الهجوم وهو ما حدث.

وأضاف انشيلوتي : نركز في التوقيت الحالي على المباراة الفاصلة امام بايرن ميونخ وهي لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق ولابد ان نكون في افضل مستوياتنا لتحقيق الفوز .