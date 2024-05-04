مستشفيات فاقوس ترفع درجة الاستعداد تزامناً مع أعياد الربيع

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العمل بالعيادات الخارجية، والتي تشمل ١٩ تخصص طبي وهم "الجراحة العامة، والباطنة العامة، والرمد، والجلدية، والأسنان وجراحة الوجه والفكين، والقلب، والعلاج الطبيعي، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والعناية، والروماتيزم، والأطفال المبتسرين، والصدر، والنفسية والعصبية، والأورام، والمسالك البولية"، وبلغ عدد المترددين على العيادات حتى وقت الزيارة ٩٢٠ مريض.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تنظيم العمل بالعيادات الخارجية، موجهاً بتعزيز خصوصية المرضى أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادة الجلدية، حيث يصل متوسط التردد اليومي ١٠٠ حالة، مع زيادة الفواصل وعدد الستائر بالعيادة لمنع التكدس، كما كلف الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى باستغلال بعض الأماكن وإعادة توزيع الأسرة بوحدة العلاج الطبيعي ودراسة ذلك بالتنسيق مع مدير الوحدة والفريق الطبي، لضمان راحة مقدمي ومتلقي الخدمة، وتيسيراً عليهم أثناء تقديم الخدمة والحصول عليها من جانب المرضى، حيث متوسط التردد على الوحدة ١٤٠ حالة يومياً.

كما تفقد قسم المعامل، وغرفة سحب العينات، وتم التأكد من توافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية.

وتفقد وكيل الوزارة أيضا الصيدلية الخارجية، وتم التأكد من انتظام صرف الأدوية الخاصة بنفقة الدولة للمرضى، ومن توافر المخزون الاستراتيجي من حقن الـRH، حيث يبلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة ٥٥٩٠ قرار، كما تفقد قسم الأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للحالات، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الدور الثالث والرابع.

وتابع الأعمال الإنشائية الجارية لرفع كفاءة الأقسام الداخلية بالدور الثالث بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠ مليون جنيه دعم من ميزانية المديرية، وكذلك إنشاء عناية مركزة بالدور الرابع بقدرة استيعابية أكثر من ٥٠ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١١ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وقام بمراجعة خطوط السير والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، موجهاً مقاول كل مشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال لصالح المرضى بمركز ومدينة فاقوس.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، يرافقه الدكتور محمد الوكيل مدير المستشفى، وقام بتفقد العيادات الخارجية، متابعاً مؤشرات التردد عليها والذي بلغ ٧٠ مريض حتى وقت الزيارة، وذلك في تخصصات "الباطنة العامة، والجراحة العامة، والعظام، والأورام، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي"، وتأكد وكيل الوزارة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية مثل قسم الجراحة، وقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد ١٦ سرير، وبها عدد ٩ مرضى، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من اتباع استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقاً للتشخيص الطبي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وأطمأن وكيل الوزارة على إجراء الصيانة الدورية للأجهزة والأسرة وغيرها، وناقش مع إدارة المستشفى، تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كافة التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية.

وجاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقد "مسعود" خلالها الأقسام الطبية المختلفة، يرافقه الدكتور صبحي النجار مدير المستشفى، واطمأن على الحالة الصحية لإحد الأطفال والذي تعرض للدغة ثعبان، موجهاً بمتابعة حالته لعدم حدوث مضاعفات، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له ولجميع المرضى بالمستشفى، والبالغ عددهم ١٠ حالات، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وقام بالمرور على العيادات الخارجية، ومناظرة سجلات التردد عليها، كما اطمأن على انتظام العمل بعيادة عقر الحيوان بالمستشفى، وعلى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المتوسطة والتي تسع لعدد ٤ أسرة وبها ٢ حالة مرضية.