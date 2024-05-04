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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كشافو أوروبا يتابعون مباراة إنبى والأهلى مواليد 2008 بدورى الجمهورية

إنبي
إنبي

حرص أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى على إستقطاب مجموعة "كاشفين" من أوروبا لمتابعة مباراة إنبى والأهلى مواليد 2008 والتى تقام حاليا بملاعب نادى إنبى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون لدورى الجمهورية.

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ويسعى مجلس إدارة نادى إنبى لفتح كافة منافذ التسويق المختلفة للاعبى الناشئين والتى من شأنها إحتراف أكبر عدد ممكن خارجياً، مما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية فى المستقبل القريب.

يذكر أن مجموعة الكشافين متواجدين فى مصر حاليا لمتابعة بطولة SPOCS U19 SCOUTING CUP 2024، والتى يشارك فيها فريقنا مواليد 2005، بمشاركة 9 اندية وناديين دولييان والمنتخب الوطنى المصرى تحت 17 سنة .

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