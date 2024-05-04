الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

أكد الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم ابتدءًا من اليوم الخميس الموافق 2 مايو وحتى الاثنين 6 مايو 2024.

ووجهت بتواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة وفرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الاخوة الاقباط و بالأماكن العامة والمتنزهات المنتشرة بمحافظة الإسكندرية خلال احتفال شم النسيم .

كما تم تكليف مديرى المناطق والادارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ و المستلزمات بالمستشفيات و الوحدات الصحية كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع و توافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة وأوضحت ايضاً ان خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الاسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ.

وشددت على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة و المدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أى منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد ، كما أكدت سيادتها على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين و المتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها للحفاظ على صحة المواطنين.

واستكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية، وفي خلال جولة تفقدية مفاجئة ابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل بمركز طب أسرة الهوارية بمنطقة العامرية الطبية

حيث تفقدت سيادتها تقديم الخدمات الصحية للمترددين بالعيادات المختلفة و توافر الأدوية الأساسية كما تفقدت مخزن القوافل الطبية.



وشددت على تواجد الأطقم الطبية و الالتزام بتقديم كافة الخدمات الصحية المتوفرة بالوحدات كما وجهت بأخذ كل الاجراءت لمحاسبة المقصرين، ورافق خلال المرور الدكتورة هبة أمين مدير المتابعة و الرقابة الداخلية.

