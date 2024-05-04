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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعديلات مرتقبة على تشكيل الأهلي أمام الجونة بالدوري

الأهلي
الأهلي

 يجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من تعديل على التشكيل الذي سيخوض به لقاء الجونة، نظرًا للغيابات التي يعاني منها الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة.

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الأهلي vs الجونة .. موعد مباراة اليوم بالدوري والقناة الناقلة

 ويستضيف الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ظهور عمر كمال عبدالواحد بسبب إصابة محمد هاني في أنكل القدم، إلى جانب مشاركة محمد متولي لتعويض غياب رامي ربيعة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

سيعتمد كولر في مباراة الجونة على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

 

موعد مباراة الأهلي والجونة:

 تنطلق صافرة مباراة الأهلى والجونة بالدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.


القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة: 

 تذاع مباراة الأهلى والجونة في الدوري المصري بشكل حصري عبر قناة “ ON Time Sports 1 HD ” بصوت المعلق أيمن الكاشف.

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