السبت 04 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي إلى نهائي أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام في ضيافة القلعة الحمراء، بعد الفوز على ‏فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي‎.‎

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة ندية كبيرة من الجانبين، وتفوق الفريق ‏بفضل الإعداد الجيد والإرسالات الساحقة ليتأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية‎.‎

‏‎وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وتفوق الفريق الكيني في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ونجح الفريق ‏في التقدم مرة أخرى بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-13‏‎.‎

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نهائي البطولة مساء غد على صالة الأمير عبد الله الفيصل.‏

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